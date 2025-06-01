В Севастополе в честь Дня защиты детей ребят угощали мороженным.

Город
01-06-2025

Это традиционная акция, заложенная основателем ЛДПР Владимиром Жировским и продолжаемая лидером партии Леонидом Слуцким.

Представители ЛДПР в Севастополе чтут традиции и прикладывают всевозможные усилия, чтоб наши дети чувствовали заботу о себе, ведь они — наше будущее.

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