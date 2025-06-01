Неравнодушная жительница Севастополя приютила 68-летнего мужчину

Михаил Георгиевич Золотаренко родился и жил в Ялте в квартире на Московской улице. Однако его обвинили в совершении преступления и отправили в места лишения свободы. По возвращении оказалось, что его недвижимость перешла третьим лицам. Бездомный и лишённый документов, он долгие годы скитался, пытаясь выжить в одиночку.

Узнав о проблеме мужчины, Наталья Курласова предложила ему пожить на ферме. Мужчине предоставили жилье, еду, небольшой заработок.

Несмотря на трудную жизнь, Михаил Георгиевич доброжелателен, аккуратен и бережно относится к животным. «На ферме он выполняет несложные поручения. Выглядит просто как дедушка из сказки. Очень трудолюбивый. Все время убирает: подстригает ежевику, какие-то травинки. Он вообще не сидит без дела», — отмечает хозяйка фермы Наталья Курласова.

Каждый день мужчины проходит организованно: он рано встаёт, занимается работой на участке и следит за порядком. Его мечта — восстановление зубов, для чего он откладывает заработанные деньги. Из-за отсутствия документов он не может оформить пенсию.

А единственным развлечением Михаила Георгиевича стал вечерний просмотр телевизора, подаренного гостеприимной хозяйкой.

Редакция «Севкор» связалась с уполномоченным по правам человека в Севастополе Павлом Буцаем, который посоветовал обратиться в Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания. По его словам, там мужчине должны помочь оформить необходимые документы.

Фото и видео: Наталья Курласова, Татьяна Святкина

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города