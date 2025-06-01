«Севкор» делится кадрами, как отметили день детства в Крыму и Севастополе

Крым
01-06-2025

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» ребят ждали квесты, увлекательные игры и творческие мастер-классы. 

На «Поляне сказок» в Ялте царило веселье: яркие танцевальные номера, шоу мыльных пузырей и масса радостных моментов.

Повсюду на полуострове раздавались счастливые возгласы –  малышей угощали вкуснейшим мороженым в Севастополе, Бахчисарае, Симферополе и Ялте! 

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