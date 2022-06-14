В Севастополе в бухте Круглой закрыли проезд

Жарить шашлыки здесь теперь запрешено

Севастопольцы переполошились появляющимся заградительным забором по территории дикой «Омеги». С разъяснением принятых мер выступил Севприроднадзор.

«С целью обеспечения режима особой охраны памятника природы регионального значения «Фисташки у бухты Круглая», Государственным бюджетным учреждением города Севастополя «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства», проводятся работы по установлению конструкций, ограничивающих въезд транспорта на территорию памятника природы», — сказано в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что посещение территории памятника природы для граждан является свободным и бесплатным.

При этом здесь будет запрещено разводить костры и использовать пиротехнические средства; уничтожать растительность, оставлять отметки на деревьях; оставлять мусор, устраивать сброс сточных вод, различных видов отходов; въезд, стоянка и мойка машин.

А также организовывать места отдыха, в том числе палатки, шатры и навесы.

Напомним, правительством Севастополя принято постановление о признании рощи фисташка туполистной вблизи бухты Круглой памятником природы регионального значения.

Ольга Сурикова