Фермерам Херсонщины и Запорожья помогут сбывать продукцию в Севастополе

Есть обращения о помощи

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил организовать в городе большую сельскохозяйственную ярмарку в конце месяца и привлечь к ее участию, в том числе, фермеров из Херсонской и Запорожской областей.

Тема с оказанием помощи предпринимателям украинских территорий, которые сейчас находятся под контролем российских вооруженных сил, обсуждалась им с подчиненными в ходе аппаратного совещания.

«Я знаю, такие обращения есть. Если у нас производители из Херсонской, Запорожской областей хотят привезти продукцию, то эту линию тоже, соответственно, обязательно прорабатывайте», — подчеркнул глава города.

Напомним, в Севастополе в конце апреля прошла большая сельскохозяйственная ярмарка, на которой были выделены места и крымским фермерам.

Ольга Сурикова