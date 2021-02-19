В Севастополе прокуратура вступилась за права предпринимателей, работающими с госзаказами

Госзаказчики забывают оплачивать счета

Прокуратура города Севастополя осуществляет надзор за соблюдением прав предпринимателей на своевременную оплату заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2020 году, благодаря принятым мерам, перед предпринимателями погашена задолженность по исполненным региональным государственным контрактам на общую сумму более 353 млн. рублей.

Так, после вмешательства прокуратуры Гагаринского района ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» погашена задолженность перед 7 подрядчиками на сумму 57,1 млн. рублей за проведение проектно-изыскательских работ.

Должностными лицами ГБУЗ г. Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» своевременно не оплачена задолженность в размере 32,2 млн рублей по трем выполненным госконтрактам на поставку медицинского оборудования, оказание услуг по разработке проектно-сметной документации и ведение авторского надзора.

По данному делу на должностных лиц выписаны штрафы на общую сумму 90 тыс. рублей.

Всего за нарушения сроков оплаты исполненных госконтрактов в 2020 году привлечено 21 должностное лицо государственных заказчиков и выписаны штрафы на общую сумму 630 тыс. рублей.

Прокуратура следит, чтобы сотрудники органов власти и бюджетных учреждений вовремя оплачивали свои штрафы.

Так, прокурорами Гагаринского и Балаклавского районов г. Севастополя предъявлены исковые заявления о взыскании в порядке регресса с бывшего руководителя ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и руководителя государственного бюджетного дошкольного учреждения сумм штрафных санкций и судебных расходов в размере более 90 тыс. рублей.

Также Департаментом здравоохранения Севастополя предъявлены два исковых заявления в порядке регресса о взыскании с бывших руководителей департамента сумм штрафных санкций, судебных расходов и государственной пошлины в размере 238 тыс. рублей.

Вопрос соблюдения прав предпринимателей находится в прокуратуре города Севастополя на постоянном контроле.

Напомним, прокуратура Севастополя в ходе проверок управляющих компаний выявила факты несвоевременного погашения задолженности за газ, свет, воду перед ресурсоснабжающими организациями.

Ольга Сурикова