В правительстве заверили: в Языковой балке работы не ведутся

Теперь ведутся в садовом товариществе рядом

После ареста техники незаконные земляные работы в Языковой балке не возобновлялись. Об этом журналистам рассказал заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Вадим Писляк.

Он отметил, что в их департамент поступил сигнал 3 февраля, что с территории Языковой балки выезжают машины и вывозят грунт. Проверка была проведена вместе с правоохранителями.

«Работы действительно проводились, но на участке, расположенном севернее на 800 метров от самой балки – в районе садового товарищества «Бельбек-1». Эти работы были зафиксированы инспекторами, номера техники, которая вывозила грунт установлены. Сотрудники МВД провели работу на месте. На сегодняшний день возбуждено административное расследование, будет уточняться собственник машин и привлекаться к ответственности», – цитирует замдиректора пресс-служба правительства города.

При этом он подчеркнул, что за Языковой балкой постоянно ведется мониторинг и нарушений там больше не фиксируется.

Однако незаконные земляные работы в районе садового товарищества «Бельбек-1» уже нанесли вред природ, пострадали шесть деревьев фисташки, которая занесена в красную книгу. Сейчас проводится расследование.

Напомним, 15 января текущего года следственным управлением УМВД были изъяты пять грузовых автомобилей, четыре экскаватора и бульдозер, которые проводили земляные работы и вывозили песок из Языковой балки.

Факты нарушения при проведении в этом районе работ были выявлены еще в 2019 году. С тех пор с переменным успехом ведутся судебные тяжбы за эту территорию.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова