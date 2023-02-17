Развожаев рассказал, как Севастополь отметит 23 февраля, 8 марта и годовщину начала Русской весны

В Севастополе празднование 23 февраля, 8 и 18 марта пройдут в ограниченном формате с учетом введенного в городе высокого уровня террористической опасности. Об этом в эфире телеканала «СТВ» сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что «желтый» уровень опасности предполагает определенные ограничения, «требует собранности и сдержанности».

«Поэтому, наверное, уличных концертов мы планировать не будем», – отметил губернатор.

При этом Развожаев добавил, что это не означает, что в городе будут отменены все мероприятия, приуроченные к 23 февраля, Международному женскому дню, а также дате Воссоединения Крыма с Россией. Просто они пройдут на разных площадках и в ограниченном формате.

«Не хотелось бы заранее анонсировать – ближе к следующей неделе локальные анонсы и приглашения будут доведены. Но, я думаю, что каждый севастополец тоже найдет формат, как те или иные события отметить», – заключил чиновник.

Ольга Сурикова