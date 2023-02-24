На выходных в Севастополе будет тепло

Относительное похолодание уже сегодня сменится потеплением температура начнет подниматься медленно и в воскресенье днем можно будет радоваться уже по-настоящему весенней погоде.

Сегодня в Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1°, днем +5…+7°.

В субботу, 25 февраля, без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +10…+12°.

В воскресенье, 26 февраля, без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +12…+14°.

В общем планируйте выезды на природу.