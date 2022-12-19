Полиция Севастополя опровергла, что сопровождала транспортировку гражданской яхты

В пресс-службе полиции Севастополя отреагировали на появившуюся ранее в Telegram-каналах информацию о том, что с использованием служебных автомобилей УГИБДД осуществлялась транспортировка и сопровождение плавсредства, якобы не имеющего отношения к правоохранительным органам города.

«УМВД России по городу Севастополю сообщает, что указанное маломерное судно состоит на вооружении полиции и его транспортировка осуществлялась к месту проведения плановых технических работ на улицу Паршина, 29», — подчеркнули в ведомстве.

Также СМИ СМИ и администраторов сообществ в социальных сетях призвали тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения.

Ольга Сурикова