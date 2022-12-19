В Севастополе скоро робот будет принимать звонки в больницу

В Севастополе со следующего года планируется запустить роботизированный помощник, который будет принимать и обрабатывать звонки от граждан, желающих записаться на прием к врачу.

Директор департамента цифрового развития города Александра Осипова отметила, что в Севастополе можно отметить удачную работу центра телефонного обслуживания, который уже полностью переведен на номер 122.

«В первом квартале будет внедрен роботизированный помощник. Мы будем делать аккуратно, так как искусственный интеллект, в любом случае, не заменит настоящий интеллект, но есть базовый сценарий по записи к врачу, подтверждению записи», – рассказала Осипова, добавив, что робот будет собирать анамнез и передавать всю информацию непосредственно врачу. Все будет идти без участия врача или администратора.

Также среди новшеств ею были названы электронные медицинские документы, благодаря которым, жители смогут видеть результаты анализов и исследований в своих личных кабинетах.

Ольга Сурикова