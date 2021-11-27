Город

Предпосылки подорожания хлеба в Севастополе

27-11-2021
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Цены держатся, благодаря субсидии

В Севастополе предприятие «Царь хлеб» в 2021 году получило субсидию в размере 9,4 млн рублей, что позволило сдерживать цены в регионе на хлебобулочные изделия, сообщает пресс-служба правительства города.

«Государственная поддержка предприятию будет оказываться и в дальнейшем. Благодаря программе стабилизации ценовой политики на рынке хлеба в 41 торговой точке сети «Царь хлеб» продукция реализуется с минимальной розничной надбавкой», — отметил во время поездки на предприятие и. о. директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Максим Рожков.

При этом он отметил, что в связи с подорожанием сырья— муки, которая поступает в город из соседних регионов,  не удастся избежать и повышения цен на хлеб.

 

«Но на сегодняшний день мы можем говорить о незначительном подорожании именно сырья — как это скажется на конечной продукции? Я надеюсь что все-таки постараемся держаться в рамках», — добавил руководитель департамента, передает «Первый Севастопольский».

Ранее сообщалось, что Севастополь получил из федерального бюджета 8,95 млн рублей на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство хлебобулочных изделий

Ольга Сурикова

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