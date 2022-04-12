В Севастополе предложили назвать улицу в честь Владимира Жириновского

Фракция ЛДПР в Законодательном Собрании города Севастополя выступила с предложением сохранить память известного политика Владимира Вольфовича Жириновского в топонимике Севастополя

Заместитель Председателя севастопольского парламента Илья Журавлёв уведомил об этом депутатов во время пленарного заседания.

Колоссальную роль Жириновский сыграл и в судьбе Крыма и Севастополя. На протяжении всей постсоветской истории Владимир Вольфович призывал вернуть полуостров в состав России. Он первым из высокопоставленных российских политиков в феврале 2014 года, приехал в Севастополь, поддержать горожан, дать надежду на то, что все будет хорошо. Его приезд тогда вдохновил многих севастопольцев.

«Нет сомнений, что имя Владимира Жириновского должно быть увековечено в исторической памяти Севастополя. От лица всех сторонников ЛДПР обращаемся с просьбой рекомендовать Межведомственной топонимической комиссии Севастополя, Департаменту архитектуры и градостроительства назвать улицу в Севастополе в честь Владимира Жириновского. Севастопольское отделение ЛДПР обязуется предоставить все необходимые документы, в том числе письменное согласие родственников Владимира Вольфовича, обладающих правом наследования», — прокомментировал Илья Журавлев.

Кристина Ветер