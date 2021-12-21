На Столетовском проспекте сбили пожилую женщину

Первые последствия снега

Сегодня, 21 декабря, в Севастополе выпал первый снег, что привело к неминуемым происшествиям на дорогах. В 7:50 на проспекте Столетовском сбита женщина, 1944 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Водитель автомобиля Hyundai двигался со стороны Колобова и в районе дома 17 по проспекту Столетовский совершил наезд на пешехода — женщину.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила различные травмы, госпитализирована в лечебное учреждение», — уточнила замначальника пресс-службы севастопольского УМВД Мария Нажа.

Признаков опьянения у водителя не установлено.

Отметим, что в это время дорога на Столетовском проспекте была очень скользкая, коммунальных служб, расчищающих снег, замечено не было.

Ольга Сурикова