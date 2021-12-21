Севастопольский автозапровочный комплекс должен был 12 работникам более миллиона рублей

Зарплату не платили почти полгода

После проверки ГУП Севастополя «Городской автозаправочный комплекс» выяснилось, что предприятие задолжало 12 работниками зарплату на сумму 1,1 млн. рублей за мая-октябрь 2021 года.

Прокуратурой Балаклавского района внесены 4 представления. Кроме того, руководитель предприятия дважды оштрафован.

«В интересах работников в суды направлено 4 исковых заявления о взыскании невыплаченной задолженности и компенсации за несвоевременную выплату заработной платы на общую сумму более 300 тыс. руб», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В настоящее время исковые заявления рассмотрены, требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Предприятием погашена задолженность по заработной плате перед всеми работниками в полном объеме.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев решил «вернуть к жизни» остатки автозаправочных станций, которые остались в собственности города после экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.

При экс-губернаторе ГУП «Автозаправочный комплекс» был обанкрочен. После этого началась распродажа имущества комплекса – восемь автозаправок и два административных здания на Керченской улице, по некоторым оценкам, ушли по цене одной заправки.

Севастопольские депутаты требовали отмены торгов, обращаясь в ФСБ, УМВД, следком, УФАС, прокуратуру, но практически все имущество было распродано. На балансе города осталось шесть АЗС и нефтебаза, которой прочат место на металлоломе.

Ольга Сурикова