Севастополь приготовился выдавать жилищные сертификаты беженцам из Херсона

Сегодня, 17 ноября, на заседании правительства Севастополя было рассмотрен вопрос о предоставлении единовременных выплат на обзаведении имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выданных жилищных сертификатов для жителей Херсона и части Херсонской области, вынуждено покинувших место проживания.

Было утверждено два проекта постановления. Один из них определил получение 100 тысяч рублей на человека на обзаведение имуществом, а второй — реализацию жилищных сертификатов в Севастополе.

Прибывшим на постоянное место жительства из Херсонской области в Севастополь для получения выплат необходимо обратиться в МФЦ.

На семью из двух человек должно быть положено не менее 42 квадратных метров. И с учетом определенной стоимость кв. метров в размере 83,4 тыс. кв.м номинал сертификата для такой семьи будет составлять около 3,5 миллионов рублей. Далее насчитывается по 18 кв.м на каждого последующего члена семьи.

На одного человека полагается социальная выплата — 2,7 миллиона рублей на приобретение жилого помещения площадью от 33 квадратных метров. Жилье не должно быть аварийным и не приобретаться у родственников.

Действие жилищного сертификата ограничили шестью месяцами.

«Пока у нас Министерство по чрезвычайным ситуациям координирует работу по беженцам, пока в Севастополь такие жители не направлялись, жители Херсонской области, но, тем не менее, в ближайшее время это произойдет скорее всего. Готовимся к этому», — заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, жителям Херсона в Крыму выдали 300 жилищных сертификатов.

Ольга Сурикова