В Севастополе продлили срок поставки оборудования для больницы в Казачке из-за проблем с логистикой

В Севастополе планируется в начале года открыть новую поликлинику на 320 посещений в смену в микрорайоне «Казачья бухта», однако пока решаются проблемы с задержкой поставки оборудования.

На заседании правительства 16 декабря принято распоряжение об увеличение сроков выполнения работ.

«Незначительное увеличение связано с тем, что необходима доставка оборудования, срок просим продлить из-за возникшей ситуации с логистикой на территории Севастополя и Крыма», — прокомментировал ситуацию и.о. директора департамента капитального строительства города Севастополя Игорь Ахмедов.

Губернатор Михаил Развожаев заверил, что поликлиника будет вводится в эксплуатацию в январе 2023 года. На данный момент стройка здания завершается, идет поставка оборудования.

Ольга Сурикова