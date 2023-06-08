В Севастополе уже подготовлена программа празднования Дня города и Дня России. 

Основные праздничные и образовательные мероприятия пройдут с 12 по 14 июня.

И так, 12 июня в Драматическом театре Черноморского Флота им. Лавренева состоится праздничный концерт русского народного оркестра «Жемчужина России».

На летней эстраде Приморского бульвара состоятся концерта эстрадно-духового оркестра и лучших творческих коллективов города.

Концерты запланированы и на других открытых площадках

С 12 по 14 июня на Матросском бульваре и на «Ракушке» будут проходить тематические кинопоказы.

13 июня на Приморском бульваре пройдет концерт военных оркестров — Росгвардии и городского УМВД России.

14 июня традиционно начнется с возложения цветов, вручения наград и открытия Доски Почета.

Торжественное собрание пройдет в Севастопольском академическом русском драматическом театре им. А.В.Луначарского, где будет показан спектакль «Севастопольский вальс», посмотреть его можно будет еще 15 и 16 июня.

Кроме концертов, которые будут проходить в День города, параллельно организовано проведение различных спортивных состязаний, подготовленных молодежными организациями.

Отдельного внимания заслуживают выставки: их подготовили городской архив, 35-й Батарея, а также пройдут туристические, детские, отдельно посвященные Херсонесу выставки.

Кроме того, уже стартовали приуроченные к торжествам фестивали и ярмарки.

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Ольга Сурикова