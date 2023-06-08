В Севастополе снесут аварийный и зловонный дом на Истомина, 45

Решение о целесообразности сноса аварийного дома по адресу улица Истомина, 45, было принято сегодня на заседании правительства Севастополя.

Как подчеркнул губернатор Михаил Развожаев, дом давно отключен от коммуникаций и в нем никто не проживает.

Как ранее сообщалось, на улице Истомина два аварийных дома – №45 и №47 еще шесть лет назад были признаны аварийными и подлежащими сносу. Но при этом их не огородили и не ограничили к ним доступ. Жители микрорайона постоянно жаловались на скопление мусора и жуткий запах, а также вызывало опасение, что дети имели туда свободный доступ. Хотя внутри отсутствовали перекрытия, окна и двери, кровля частично провалилась, трагедия могла произойти в любой момент.

Ольга Сурикова