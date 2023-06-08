Участники проекта «Наставник ЛДПР» получат опыт работы с действующими депутатами

В год наставника и педагога ЛДПР запускает масштабный воспитательный проект для молодежи с активной жизненной позицией «Наставник ЛДПР»

Севастопольское отделение ЛДПР приглашает молодежь Севастополя принять участие в обучающем проекте партии. ЛДПР – единственная партия, в которой такое количество социальных и обучающих проектов, открывающих дорогу в политическую жизнь молодым и амбициозным людям.

Участники проекта получат реальный опыт работы с действующими депутатами партии, смогут изучить деятельность представительных органов изнутри, предложить свои идеи.

Для самых активных участников наставником станет Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Принять участие в проекте могут молодые люди от 14 до 25 лет. Для участия необходимо заполнить форму https://forms.yandex.ru/u/64774fce068ff0074d95e5ec/

Не пропустите такую уникальную возможность получить знания от известных политиков страны.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР