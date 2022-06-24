Севастопольцы рассказали о своем отношении к выходному на День города

Развожаев предложил сделать 14 июня выходным днем. В социальных сетях это предложение вызвало неоднозначную реакцию.

С одной стороны – это еще один выходной день летом, а с другой дополнительная нагрузка на работодателей.

Примечательно, что и в большинстве городов России на День города нет официальных выходных. Например, в Москве на День города мэрия сама принимает решение, когда праздновать, обычно это происходит в первые или вторые выходные сентября. Та же история со второй столицей – Санкт-Петербургом, там празднование проводится к ближайшим к 27 мая выходным. Такая же традиция, к слову, раньше существовала в Севастополе, когда День города праздновали в ближайшие к 14 июня выходные.

Интересно и то, что год назад группа севастопольских депутатов внесла в заксобрание Севастополя законопроект, закрепляющий за губернатором право объявлять выходным днем крупные религиозные праздники. Ведь отстояв, например, всенощную службу на Пасху, трудно на следующий день идти на работу. Но тогда до принятия законопроекта не хватило одного голоса.

Корреспондент «Севкора» узнал у жителей города, как они относятся к этой идее, а заодно поинтересовался, что думают севастопольцы о выходных днях на религиозные праздники.

Глас народа

Жительница Севастополя Елена считает, что выходной на День города не нужен, а вот объявить Пасху выходным днем можно.

«У нас, по-моему, везде одни праздники. На День города скорее негативно отношусь, а Пасху – да», — считает женщина.

Противоположное мнение имеет Василий, житель центральной части Севастополя: «День города в принципе хорошая идея, а вот религиозные праздники я считаю не стоит. Они и так попадают на воскресенье».

С Василием также согласен гость города Виктор, который считает идею сделать День города выходным хорошей.

«Замечательно, когда день города – выходной. Насчет религиозных праздников скажу, что у нас слишком много выходных – надо работать», — отметил гость города.

Компании отдыхающих из Самары: Сергею, Игорю и Надежде идея сделать больше праздничных дней очень понравилась

«Хоть мы из Самары, но мы поддерживаем (ред. — выходной на День города). Религиозные праздники – это серьезно, надо делать (ред. – выходным)», поделились мнением жители Самары.

Однако, пенсионерка из Севастополя Лидия Ивановна с отдыхающими не согласна, она считает, что нужно больше рабочих дней.

«День России был, День города, а почему объединить нельзя? Почему через день вот это все нужно делать. Люди работают. Я негативно к этим идеям отношусь», — подчеркнула пенсионерка.

Тем не менее, мнение пожилых севастопольцев различно. Например, Евгения Андреевна считает, что, чем больше выходных, тем лучше.

«Я конечно поддерживаю, это же лучше станет, тоже хочется отдохнуть. Религиозные праздники тоже стоит. Я лично сама проработала 40 лет токарем. Естественно, Пасха или еще что-то, было два дня (ред. – выходных), а станет три – это хорошо», — подметила Евгения Андреевна.

Согласно с пенсионеркой девушка Наталия.

«Я считаю идея на День города – хорошая. И религиозные поддерживаю», — рассказала девушка.

Молодой человек Артур также согласен с Наталией, ему идея сделать День города и религиозные праздники также понравилась.

Подводя итог опроса нескольких десятков людей, наш корреспондент для себя отметил, что большинство людей «за» увеличение количества выходных дней, причем люди не против отдыхать, как на День города, так и на религиозные праздники. Поэтому логичным было бы, чтобы народные избранники поддержали обе инициативы.

Фото: Анастасия Ильина

Дмитрий Островский