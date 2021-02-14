В Севастополе уже небольшой снег и гололедица

Выходные выдались морозные

Сегодня, 14 февраля, в Севастополе облачно. Ночью небольшой снег, метель, днем без существенных осадков.

Как сообщает Крымский гидрометцентр, ветер ночью северо-западный 15-20 м/с,

днем северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -3…-5°, днем 0…-2°. На дорогах гололедица.

Коммунальные службы рапортуют о борьбе со снегом и гололедом на дорогах.

По информации правительства города, в работах по зимнему содержанию дорожной сети задействована вся снегоуборочная техника Севатодора. 17 единиц находится на линии для обеспечения безопасного проезда.

Более 30 дорожных рабочих вручную обрабатывают площадки на остановках общественного транспорта противогололедной смесью.

За минувшую ночь очищено и обработано более 500 километров автомобильных дорог.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова