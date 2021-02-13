Севастополец незаконно получил 80 тысяч рублей соцпособий на ребенка

В Севастополе участковые полиции задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве при получении пособий, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

При этом участковый выяснил, что получатель пособия предоставляет недостоверные сведения: его ребенок на самом деле находился за пределами города, а сам мужчина работал водителем одной из служб такси и получал заработную плату. Таким образом, по данным правоохранителей, он незаконно получил соц выплаты на сумму около 82 тысяч рублей.

В отношении мужчины заведено уголовное дело за «Мошенничество при получении выплат».

Напомним, севастопольский «бизнесмен» оказался рецидивистом и мошенником: он выманил у пенсионера 140 тысяч рублей и перестал выходить на связь.

Ольга Сурикова