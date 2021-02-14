Снег в Севастополе: водитель влетел в столб на Руднево

Снова забор пал жертвой

В Севастополе 13 февраля выдалось настоящим зимним днем с метелью и гололедом. Водители смогли по дорогам двигаться со скоростью не более 40 км/ч. Но нашлись и кого даже это не спасло от аварии.

На Руднево водитель на NISSAN снес забор и влетел в столб, автомобиль получил повреждения капота и правого крыла.

На место сразу прибыли сотрудники ДПС.

Фото и видео выложили очевидцы в группе Infotown социальной сети Вконтакте. В комментариях участники группы предположили, что водитель между столкновением с другим автомобилем или троллейбусом выбрал влететь в забор или столб.

Напомним, недавно на проспекте Остряково водитель влетел в забор, правда тогда стояла хорошая весенняя погода, а в субботу дороги были заснеженные и сколькие.

Фото, видео: Infotown/vk.com

Ольга Сурикова