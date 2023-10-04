В Севастополе уже есть традиция восстанавливать дома после падения обломок БПЛА

В Севастополе восстановят поврежденную крышу в одном из частных домов, на который упали обломки сбитого накануне над городом БПЛА.

Как доложил в ходе заседания правительства вице-губернатор Евгений Горлов, пострадало одно частное домовладение, повреждена крыша. Хозяину понесенный ущерб будет возмещаться в виде ремонта.

«По традиции все тогда берем, делаем заключение», — подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.

Также было отмечено, что будет заменен участок поврежденной газовой трубы. Она еще не использовалась, поэтому трагедии и более страшного взрыва удалось избежать.

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Ольга Сурикова