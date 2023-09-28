В Севастополе комиссия будет определять размер помощи за поврежденное при обстрелах имущество

Город Ракетная атака на Севастополь Спецоперация в Украине
28-09-2023
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В Севастополе создается специальная комиссия, которая будет определять размер финансовой помощи севастопольцам за поврежденное имущество при обстрелах Украиной.

Соответствующее распоряжение губернатора появилось на сайте правительства Севастополя. В состав комиссии войдут главы городских муниципалитетов и руководители нескольких профильных департаментов правительства Севастополя, в том числе горхоза, дептранса и др.

Городским муниципалитетам предписывается создать свои комиссии, в которые будут входить сотрудники департаментов правительства, управляющих компаний и самих органов местного самоуправления. Именно эти районные комиссии и будут определять степень повреждений и размер выплаты.

Получить финансовую помощь могут собственники жилых помещений, а также люди, которые проживают в помещениях, принадлежащих правительству Севастополя, и те граждане, кто утратил имущество первой необходимости.

Напомним, имущество первой необходимости включает в себя (п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2019 года № 1928):

а) предметы для хранения и приготовления пищи — холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;

б) предметы мебели для приема пищи — стол и стул (табуретка);

в) предметы мебели для сна — кровать (диван);

г) предметы средств информирования граждан — телевизор (радио);

д) предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) — насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел (переносная печь).

Данная комиссия создана по решению губернатора Севастополя после атаки ВСУ на штаб Черноморского флота, после которой пострадали несколько десятков квартир.

Дмитрий Островский

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