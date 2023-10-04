Для восстановления БДК «Минск» решили использовать агрегаты трофейного корабля ВМС Украины «Константин Ольшанский»

Большой десантный корабль «Минск» проекта 775, поврежденный в Севастополе, восстановят по обновленному проекту. У него изменится верхняя надстройка, а также будет пересмотрен состав вооружения и бортового радиоэлектронного оборудования.

Решение о восстановлении «Минска» зависело от состояния его корпуса и двигателей, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Если принято решение вернуть корабль в строй, значит, с корпусом все нормально. А строительство надстройки — это не большая проблема», — объяснил он.

Донором станет аналогичный по проекту БДК «Константин Ольшанский», который стоит без дела с 2014 года.

Восстановление корабля — это еще и дело принципа и престижа, отметил эксперт.

«Мы показываем противнику, что можем быстро восстанавливать корабли и возможности нашего флота от их атак не уменьшились. Прецедент уже есть. «Оленегорский горняк», поврежденный морским дроном в Новороссийске, уже через месяц пришел в Севастополь и выглядел как новенький», — напомнил он.

Напомним, «Минск» был поврежден в результате ракетного удара по сухому доку в Севастополе.

Ольга Сурикова

Фото: topwar.ru