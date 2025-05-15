В Севастополе вторые сутки спасают дельфина, который выбросился на берег

Помощь больному дельфину-белобочке оказывают волонтеры Центра «Безмятежное море». Это взрослый самец. Его состояние пока остается нестабильным.
По результатам предварительной диагностики, включая анализы крови и ультразвуковое исследование, причиной выброса стал острый энтерит и инфекционно-воспалительный процесс.
Специалисты пока осторожны в прогнозах, ему проводят интенсивную терапию.
При этом для требуются волонтеры для дежурства с белобочкой. Желающие помочь, могут написать в Telegram: +7 (978) 032-68-52
Напомним, в Севастополе будет строиться центр реабилитации дельфинов. Участок организация приобрела в начале этого года.
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Ольга Сурикова
Фото: скриншот видео Центра «Безмятежное море»