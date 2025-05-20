ЛДПР предложила обеспечить жилье для полицейских, вышедших на пенсию

Фракция ЛДПР в Государственной Думе выступила с инициативой, направленной на решение одной из острых социальных проблем — многолетнего ожидания жилья полицейскими после выхода на пенсию.
Законопроект предусматривает переходный период: все сотрудники МВД, вставшие в очередь на единовременную социальную выплату (ЕСВ) до 2027 года, должны получить ее в полном объеме. С 2027 года выплаты планируется предоставлять не позднее чем через три года после выхода сотрудника на пенсию.
Сейчас некоторые ветераны МВД ждут помощи от государства более 10 лет. Количество таких случаев приближается к 90 тысячам. Многие вынуждены брать кредиты, несмотря на законное право на господдержку.
ЛДПР предлагает четкий механизм решения проблемы — установить фиксированные сроки выплат и гарантировать жилье тем, кто служил стране и охранял порядок.
В партии подчеркивают: инициатива важна не только для пенсионеров, но и для действующих сотрудников. Она укрепит доверие к системе, повысит мотивацию и престиж службы.
«ЛДПР всегда отстаивала интересы тех, кто служит обществу. Полицейские рискуют жизнью, защищая порядок, и государство обязано отвечать им не только словами благодарности, но и реальной поддержкой. Это шаг к справедливости и уважению к людям, служившим честно и достойно», — отметил вице-спикер Заксобрания Севастополя, координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.