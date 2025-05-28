В Севастополе уже 180 человек обратились с жалобами на укусы клещей

Два случая боррелиоза или болезни Лайма зарегистрировано в Севастополе с начала года

За этот период с жалобами на укусы клещей в медучреждения города обратились 179 человек, в том числе 128 детей младше 14 лет, сообщают в Роспотребнадзоре.

Для профилактики распространения опасных насекомых, с марта акарицидными составами обработали 221 гектар парков и других территорий.

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Жителям и гостям региона рекомендуют проводить самоосмотр после посещения зелёных зон. При обнаружении насекомого необходимо обратиться за помощью медиков.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai