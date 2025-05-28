Более 2,5 тысяч севастопольских мам и новорожденных воспользовались родовыми сертификатами

В 2025 году Отделение Соцфонда оплатило услуги по родовым сертификатам для 1156 женщин и 1603 новорожденных Севастополя.

Такой сертификат позволяет оплатить услуги по ведению беременности, родам, медпомощи в послеродовой период или проведению осмотров ребёнка. Стоимость сертификата — 12 тысяч рублей.

Электронный сертификат можно оформить в женской консультации, предъявив паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Сертификат подготовят в течение семи дней, позже он появится на «Госуслугах».

Обналичить средства по талонам родового сертификата нельзя, они перечисляются напрямую медицинской организации.

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Ольга Сурикова

Фото: shedevrum.ai