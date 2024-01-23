В Севастополе уволилась чиновница недолюбливающая китайских туристов

Должность начальника управления туризма Севастополя покинула Лариса Остапенко. Исполняющим обязанности руководителя этого органа назначена Мария Ветлицкая.

Как сообщили в Управлении информационной политики правительства Севастополя, Остапенко уволилась по собственному желанию.

Напомним, Остапенко стала широко известной после своих заявлений о китайских туристах. На заседании заксобрания Севастополя 31 октября прошлого года она заявила, что «этот турист не приносит денег, а «скупает драгоценные вещи» и «уничтожает инфраструктуру капитально». В ноябре 2023 года по этому поводу в правительстве Севастополя проводилась служебная проверка.