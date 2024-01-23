Охранник проведет 8 лет в колонии за развращение трех девочек в детском саду Севастополя

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего мужчины. Он получил 8 лет колонии строго режима и обязан пройти принудительное лечение у психиатра.

Установлено, что в июне – июле 2023 года мужчина, работая охранником в детском саду, воспользовался доверчивостью детей, отсутствием у них жизненного опыта и уговорил трех малолетних воспитанниц самостоятельно сделать на его мобильный телефон видеозаписи интимного характера, а потом отдать ему. Взамен он позволял девочкам играть в игры, установленные на его телефоне.

Дети рассказали о произошедшем родителям, которые обратились в полицию. Мужчина был задержан и заключен под стражу.

Севастопольский городской суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, в течение 15 лет и обязан пройти принудительное лечение у психиатра.

Кроме того, суд удовлетворил исковые заявления прокуратуры о взыскании с виновного компенсации морального вреда в пользу потерпевших на общую сумму 450 тыс. рублей.

Ольга Сурикова