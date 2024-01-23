В Севастополе больше суток не будет воды

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что в городе дадут краткосрочно воду, а затем ее больше суток не будет.

Ранее анонсировалось, что сегодня вода подается с 9 до 11 часов, однако по состоянию на 09:40 краны остаются сухими у большинства горожан, в чате главы города в ТГ за 20 минут появилось около 5 тысяч комментариев с сообщениями о том, что по графику вода не пришла в квартиры.

Развожаев при этом напомнил, что с 11:00 сегодняшнего дня и до 20:00 среды, 24 января, воды не будет.

«Эта вынужденная остановка системы, необходимая для накопления и санитарной очистки воды. Это позволит нам вечером 24 января дать воду уже в штатном режиме», — заключил глава Севастополя.

Как уже сообщалось, в Севастополе 23 и 24 января объявлены выходными днями из-за проблем с водоснабжением.

Ольга Сурикова