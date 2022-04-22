В Севастополе возбуждено уголовное за получение взятки при строительстве моста через суходол на Гагарина

Чиновница гортранса пойдет под суд

В Севастополе возбуждено уголовное дело о получении взятки при выполнении государственного контракта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«В рамках национального проекта в августе 2019 года между Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя и коммерческой организацией заключен государственный контракт на реконструкцию моста через суходол по пр.Гагарина в г. Севастополе, к выполнению которого привлечен субподрядчик», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Контракт предусматривал замену окон в жилых и общественных зданиях на территории, прилегающей к мосту, на общую сумму более 6,6 млн рублей.

«При этом в феврале и мае 2020 года сотрудница управления дорожного хозяйства Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя, уполномоченная осуществлять контроль по данному контракту, подписала документы о принятии работ по установке вентиляционных клапанов общей стоимостью более 850 тыс. рублей, которые фактически не выполнены», — добавили в ведомстве.

В качестве своей награды она просила руководителя субподрядной организации предоставить ей во временное безвозмездное пользование автомобиль марки «Audi Q-5» и оплатить услуги по ремонту транспортного средства «Seat IBIZA» на сумму более 45 тыс. рублей. Директор согласился и исполнил ее требования.

На нее возбуждено уголовное дело за получение взятки.

Ольга Сурикова