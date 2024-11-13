Драку в троллейбусе №4 устроил нетрезвый мужчина, которому не уступили место

Стало известно, что же именно произошло в троллейбусе №4, когда в салоне произошла драка.

Напомним, 8 ноября в салоне троллейбуса произошла драка между мужчинами, которая закончилась разбитым стеклом.

Дебоширов задержали сотрудники Росгвардии.

В ведомстве позже рассказали, что же тогда произошло.

Выяснилось, что конфликт устроил нетрезвый мужчина.

Водитель троллейбуса нажал кнопку «Тревога», когда в салоне началась ссора между пассажирами. Как выяснили правоохранители, конфликт произошел, когда группа молодых людей уступила место инвалиду. Приятель инвалида, 41-летний мужчина, который был пьян, начал требовать, чтобы ему тоже уступили место, говоря, что он устал на работе. Ссора переросла в драку. Пассажиры вывели его на улицу, но он попытался вернуться в троллейбус и повредил его дверь.

Когда прибыли правоохранители, мужчина заявил, что он ничего не ломал и не виноват в конфликте. Росгвардейцы задержали его и передали в полицию.

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Кристина Ветер