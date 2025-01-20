В Севастополе увеличат единоразовую выплату военнослужащим на 100 тысяч рублей

По поручению губернатора увеличена региональная единовременная выплата военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации до 500 тысяч рублей. Это касается тех, кто заключил контракт с 1 января 2025 года. Суммарно бойцы будут получать 900 тысяч рублей: 400 тысяч из федерального бюджета и ещё 500 — из регионального.

Кто подписал контракт с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2024 года будут получать по 400 тысяч рублей из регионального бюджета и столько же — из федерального.