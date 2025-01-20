С раной в груди севастополец смог допить бутылку водки и лечь спать

Полиция задержала 70-летнего мужчину, который из-за бутылки водки ударил ножом приятеля.

Пенсионер познакомился с безработным 54-летним местным жителем и пригласил его пожить у себя. В один из вечеров он решил устроить себе праздник и купил бутылку водки, намереваясь выпить в одиночку. Когда домой вернулся приятель, он обиделся, что застолье проходит без него, схватил спиртное и попытался уйти.

Разозлившись пожилой мужчина догнал своего обидчика и ударил ножом в грудь. Потерпевший, несмотря на ранение, смог уйти вместе с трофеем. Бутылку водки он распил в соседнем дворе и сладко уснул. Проснувшись, он все-таки вызвал медиков, а те – полицию.

Хозяину квартиры грозит до десяти лет лишения свободы.