Где в Севастополе не будет света 21 января

Плановые ремонтные работы пройдут с 08:00 до 16:00 по адресам:

— ул. Коралловая 8-а,2-8(чет),10-14 (чет),52, 1-а,1-7 (нечет),13,17-27 (нечет),39;

— ул. Красивая 72-а,72-76(чет),80,84-88(чет),96, 55-57(нечет);

— ул. Волнистая 52-?, 63,71;

— ул. Муссонная 4,10,12,16, 7,11;

— ул. Вакуленчука 45,53/1;

— ТСН «Кооператив-2» 862, 5.

— пр. Октябрьской Революции 24 (ООО «Планета Спорт»)

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии с 21 по 24 января с 09:00 до 16:00 по следующим адресам:

— ул. Игнатия Шевченко, 2-24 (чет), 30,1-37 (нечет);

— ул. Брянская, 29-А,13-21 (нечет), 25-29 (нечет).