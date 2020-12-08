Избраны новые члены Общественной палаты Севастополя

Из 22 претендентов выбраны три

Сегодня на сессии Законодательного собрания Севастополя были избраны три новых члена Общественной палаты из 18 претендовавших.

«Законодательным собранием Севастополя назначены члены Общественной палаты: Валерий Петухов, Павел Харламов и Александр Трошев. Поздравляем избранных членов общественной палаты и желаем успешной и искренне плодотворной работы на благо наших жителей, на благо нашего города», – озвучил решение спикер Владимир Немцев, передает «Новый Севастополь».

Как уже сообщалось изначально заявки подали 22 кандидата, но в список попали только 18.

Валерий Петухов был представляет общественную организацию «Севастопольская академия наук», Александр Трошев – общественную организацию «Городской музей палеонтологии» и Павел Харламов – благотворительный фонд «Жизнь» Севастополь».