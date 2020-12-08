Власть Город

Избраны новые члены Общественной палаты Севастополя

08-12-2020
админ
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Из 22 претендентов выбраны три

Сегодня на сессии Законодательного собрания Севастополя были избраны три новых члена Общественной палаты из 18 претендовавших.

«Законодательным собранием Севастополя назначены члены Общественной палаты: Валерий Петухов, Павел Харламов и Александр Трошев. Поздравляем избранных членов общественной палаты и желаем успешной и искренне плодотворной работы на благо наших жителей, на благо нашего города», – озвучил решение спикер Владимир Немцев, передает «Новый Севастополь».

Как уже сообщалось изначально заявки подали 22 кандидата, но в список попали только 18.

Валерий Петухов был представляет общественную организацию «Севастопольская академия наук», Александр Трошев – общественную организацию «Городской музей палеонтологии» и Павел Харламов – благотворительный фонд «Жизнь» Севастополь».

 

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