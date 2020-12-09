В ДТП на Фиолентовском шоссе в Севастополе загорелся автомобиль

Очевидцы аварии бросились помогать тушить авто. Видео аварии

В Севастополе днем 8 декабря на Фиолентовском шоссе легковой автомобиль столкнулся с грузовым и загорелся. Очевидцы происшествия сразу же ринулись помогать тушить машину.

Видео случившегося ДТП выложил один из пользователей группы «Автопартнер Крым.Севастополь. ДТП» в социальной сети ВКонтакте. На нем видно, правда, издалека, как на перекрестке Фиолентовском шоссе и улицы Отрадной в КАМАЗ врезается седан, от удара у легковушки мгновенно вспыхивает капот.

Все машины, ехавшие сзади, остановились, и водители с пассажирами поспешили оказывать помощь и тушить загоревшийся автомобиль. По информации очевидцев, в ДТП никто не пострадал, огонь потушили своими силами, без вызова МЧС.

В комментариях автомобилисты не сошлись в едином мнении, кто виноват, лишь отмечали, что на этом перекрестке часто случаются аварии и здесь необходим светофор.

Напомним, также в этот день произошло необычное ДТП: иномарка «попыталась» съехать с лестницы и зависла в воздухе.