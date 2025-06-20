В Севастополе установят памятник Владимиру Жириновскому

Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому появится в Севастополе этой осенью. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, установка монумента — «давняя инициатива», которую теперь удалось реализовать. Он подчеркнул, что для Жириновского Севастополь символизировал «русский характер, силу, честь и верность Отечеству».

«Памятник в Севастополе — это знак уважения к человеку, чьи идеи живут и продолжают работать в инициативах и законопроектах, на благо наших граждан», — добавил лидер ЛДПР.

Место установки памятника пока не уточняется.

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