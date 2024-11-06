В России в 2026 году масштабно отметят 80-летие со дня рождения Жириновского – Путин подписал указ

В 2026 году в России планируются масштабные мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского, основателя Либерально-демократической партии России.

Указ о проведении этих мероприятий был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 6 ноября. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, указано, что мероприятия будут посвящены празднованию этой значимой даты.

Для организации празднований будет создан специальный организационный комитет, который возглавит председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Это подчеркивает важность, которую государство придает памяти о Жириновском, который оставил заметный след в российской политике.

Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после длительной болезни, на момент смерти ему было 75 лет. Отпевание прошело 8 апреля в Храме Христа Спасителя, его провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Жириновский был похоронен на Новодевичьем кладбище. 6 апреля 2023 года на этом кладбище был открыт памятник в его честь — бронзовая фигура в полный рост, высота которой вместе с постаментом составляет 2,75 метра.

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Кристина Ветер