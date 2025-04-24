В Севастополе установят часовню в память о погибших при ударе ATACMS в Учкуевке

В парке «Учкуевка» на Северной стороне Севастополя появится часовня, посвящённая памяти жертв ракетного удара, нанесённого 23 июня 2024 года. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

«Это будет памятное место, небольшая часовня-памятник в память о жертвах трагедии, которая произошла в прошлом году в Севастополе. Тогда на пляже в Учкуевке ракетой ATACMS с кассетной боевой частью были убиты четыре человека и более ста получили ранения», — отметил глава города.

С инициативой увековечить память погибших выступил отец одной из жертв, Софии Аверьяновой, Олег Аверьянов. Часовня будет четырёхгранной — на каждой стороне будет увековечено одно из имён: Лиза Кирнос, София Аверьянова, Александра Гурьева и Людмила Харина.

Место для установки выбрано рядом с главной аллеей парка, ведущей к морю. Вместе с родственниками погибших губернатор лично осмотрел участок и согласовал проект.

Трагедия произошла 23 июня 2024 года в 12:15. По данным властей, по Севастополю было выпущено пять американских ракет ATACMS, снабжённых кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были перехвачены средствами ПВО. Однако пятая, уничтоженная в воздухе, разорвалась над пляжем, вызвав гибель четырёх человек, включая двухлетнюю девочку, и ранив 153.

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