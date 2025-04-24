25 апреля в двух севастопольских парках запретят прогулки и выгул собак

В пятницу, 25 апреля, в природных зонах Севастополя — парке «Максимова дача» и ботаническом памятнике природы «Ушакова балка» — пройдёт противоклещевая обработка. В этот день запрещены посещение территорий и выгул собак.

Об этом предупредила ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства». Меры приняты для безопасности людей и животных, а также для эффективности обработки.

Используемые препараты не токсичны, но на время действия веществ нахождение на обработанных участках небезопасно. После окончания обработки территории снова откроют для посетителей.

Напомним, сезонная борьба с клещами ведётся и в других зелёных зонах города. Обработка проводится в ночное время и повторяется несколько раз за сезон.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Дмитрий Островский

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