В Севастополе рецидивист украл банку фисташек за 4600 рублей — не смог устоять перед «ингредиентом дубайского шоколада»

44-летний житель Севастополя, ранее неоднократно судимый за кражи, незаконный оборот оружия и наркотиков, вновь попал в поле зрения полиции — на этот раз из-за любви к фисташкам.

Днём мужчина зашёл в продуктовый магазин и, воспользовавшись моментом, похитил банку орехов с витрины. Пока продавец обслуживал покупателей, злоумышленник прикрылся другим посетителем, спрятал банку под куртку и незаметно вышел. Стоимость лакомства составила 4600 рублей.

Пропажу сотрудники магазина обнаружили вскоре и обратились в полицию. Оперативники уголовного розыска быстро установили личность вора. На допросе он признался, что фисташки употребил «по назначению» — с пивом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье кража. Орехи не из дешёвых — и теперь могут стоить ему очередного срока.

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