Севастополец может сесть на пять лет за кражу у собственной матери

Пожилая женщина хранила деньги под матрасом

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже денег и парфюмерии у собственной матери, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Пожилая женщина по классике жанра хранила в спальне под матрасом свои деньги. Когда она решила в очередной раз пересчитать свои накопления, оказалось, что не хватает пяти тысяч рублей. Также она заметила пропажу своих духов стоимостью около 4 тысяч рублей.

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После этого пенсионерка обратилась в полицию и обратилась в полицию. Оперативники задержали ее 33-летнего сына. Украденные деньги он успел потратить, а духи выбросить.

Он уже привлекался за подобные преступления. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.