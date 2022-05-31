В Севастополе установлены сроки и даты обсуждения ПЗЗ

Нужно вложиться в один месяц

Правительство Севастополя на очередном заседании 31 мая установило конкретный срок публичный слушаний по правилам застройки и землепользования. Граждан начнут оповещать о начале процедуры с 3 июня.

В своем докладе директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов отметил, что главам всех муниципалитетов и всех внутригородских муниципальных образований будет предоставлено право голоса при обсуждении территорий в их округе.

Также принятым постановлением актуализированы сроки проведения работ по подготовке ПЗЗ, в частности их организация и проведение в соответствии с положениями федерального законодательства.

Согласно государственным законам, подчеркнул глава департамента, срок публичных слушаний с момента оповещения граждан до дня опубликования их результатов не может превышать один месяц.

Так, в соответствии с проектом, оповещение граждан назначено на 3 июня. Размещение экспозиции материалов проекта ПЗЗ начнется с 11 июня, проведение собраний участников публичных слушаний намечено с 20 июня.

В течение месяца будет обеспечено внесение изменений в проект правил по итогам слушаний. Не менее месяца займет согласование проекта Правил с министерством архитектуры с учетом соблюдения всех норм.

Окончательное утверждение ПЗЗ ожидается к сентябрю 2022 года.

Он уточнил, что в каждом округе планируется провести собрания в течение одного дня, чтобы уложиться в сроки.

На что губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил дополнительную встречу предусмотреть на обсуждение земель на Фиоленте.

Напомним, ранее анонсировалось проведение общественных слушаний по ПЗЗ после майских праздников.

Ольга Сурикова