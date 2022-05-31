Севастопольские депутаты выступили с инициативой расширить ответственность за пропаганду ЛГБТ-сообществ

Ранее закон действовал только в отношении защиты детей

Депутаты Севастопольского заксобрания приняли постановление о направлении в Государственную Думу предложения с внесениями изменений в Административный кодекс РФ, предусматривающие защиту традиционных ценностей.

Законодательную инициативу представил депутат Алексей Климов. Он отметил, что после внесения изменений в закон к административной ответственности планируется привлекать граждан, которые пропагандируют или агитируют за нетрадиционные сексуальные отношения, при этом будет не важно направлена эта информация на детей или совершеннолетних.

Депутат считает, что такая пропаганда нарушает право большинства исповедовать традиционные культурные ценности. Он уточнил, что сейчас в России существует ответственность за такую пропаганду, если она направлена в отношении лиц, не достигших 18 лет.

«А вот в 19 лет гражданам уже можно навязывать нетрадиционные ценности, которые разрушают наш нравственный, культурный генетический код нашего государства?» — сказал парламентарий в своем докладе.

Он заверил, что данные поправки не станут предметом порицания или нарушения прав лиц, которым близка нетрадиционная ориентация.

«Очень важно будет, если именно севастопольцы, представленные депутатами законодательного собрания, станут инициаторами внесения этих изменений в федеральный закон, так как наш город является основой защиты территориальной целостности российского государства, пора ему стать на защиту и наших культурных и нравственных ценностей», — подчеркнул парламентарий.

На уточняющих вопрос коллег, в чем актуальность принятия данного закона именно сейчас, он ответил: «Сегодня наша страна подвергается насилию со стороны определенного мирового сообщества, идет покушение на нашу территориальную целостность, наши нравственные культурные ценности, идет информационная борьба, поэтому поставить барьер на пути изменения нашего сознания очень важно».

Ольга Сурикова