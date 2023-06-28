Лже-дуремара из Краснодара будут судить в Севастополе

В Севастополе будут судит мужчину, который обманул женщину, желавшую приобрести пиявок через интернет. Уголовное дело заведено на жителя Краснодарского края 1992 года рождения. Он обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, мужчина в декабре 2021 года опубликовал в интернете объявление о продаже медицинских пиявок, на которое откликнулась жительница Севастополя. Однако сам автор объявления таким товаром не располагал. Он получил 9 тыс. рублей от доверчивой женщины и перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции установили местонахождение лже-дуремара в Краснодарском крае и задержали его.

Прокуратура района направила уголовное дело в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова